В Нижнем Тагиле пересчитали мигрантов

В Нижнем Тагиле по состоянию на декабрь 2024 года проживает 10 404 иностранных граждан, большая часть которых приехала в уральский город из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Об этом сообщает портал Тагил. Лайф со ссылкой на городскую администрацию.