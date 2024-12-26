В Нижнем Тагиле пересчитали мигрантов

В Нижнем Тагиле по состоянию на декабрь 2024 года проживает 10 404 иностранных граждан, большая часть которых приехала в уральский город из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Об этом сообщает портал Тагил. Лайф со ссылкой на городскую администрацию.
За год в Нижнем Тагиле сотрудники силовых структур провели больше 400 проверок по вопросам соблюдения миграционного законодательства. Общественники города обсудили вопросы по предупреждению межнациональных конфликтов.
По словам главы города Владислава Пинаева, задача руководства Нижнего Тагила — поддерживать и укреплять межнациональные связи.
— Многонациональность Нижнего Тагила всегда обогащала культурную жизнь города, — заключил мэр на заседании Консультативного совета по взаимодействию с национальными общественными и религиозными организациями.