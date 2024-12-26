В Омске ввели в эксплуатацию лицей в Прибрежном

На омском Левобережье ввели в эксплуатацию лицей в микрорайоне «Прибрежный». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Учебные кабинеты и лаборатории оснащены самым современным оборудованием, есть места для тихого отдыха, занятий творчеством и спортом. Откроем лицей 1 сентября», — написал глава региона.
Директор учебного заведения Лариса Ефимова пояснила, что приём документов родителей первоклассников начнётся уже 1 апреля будущего года. Также в лицее помимо общеобразовательных классов будут профильные — направленность его химико-технологическая.
Новая школа рассчитана на 1122 учащихся. В четырёхэтажном здании, среди прочего, есть 44 класса, актовый зал, два спортзала, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, столовая на 630 мест.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в данный момент идёт документарная проверка, после которой руководство лицея приступило к лицензированию.