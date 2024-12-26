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Проезд по новому участку Вознесенского тракта до 11 января будет бесплатным

До 11 января жители Казани смогут проехать по платному участку Вознесенского тракта на безвозмездной основе. Об этом на открытии трассы рассказал директор компании-концессионера Оптима-технологии Рустем Рафиков.

Источник: РИА "Новости"

«В новогодние праздники, до 11 января, плата за проезд взиматься не будет, система будет работать в тестовом режиме», — сказал он.

Затем оплату нужно будет произвести в течение пяти дней на сайте vtkazan.ru.

«С 11 января в течение пяти дней необходимо произвести оплату. Это требование федерального законодательства. После этого информация уже будет передаваться в соответствующие органы для вынесения штрафа».

добавил Рафиков

Он также сообщил, что при въезде на платный участок выезда в обратном направлении уже не будет. «Соответственно, придется ехать до конца и оплачивать», — сказал спикер.

Проезд по платному участку Вознесенского тракта будет стоить 90 рублей для автомобилей I категорией (в часы-пик — 150 рублей). Для машин II категории стоимость составит 150 рублей, III категории — 250 рублей, IV категории — 350 рублей.