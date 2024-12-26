Проезд по новому участку Вознесенского тракта до 11 января будет бесплатным

«В новогодние праздники, до 11 января, плата за проезд взиматься не будет, система будет работать в тестовом режиме», — сказал он.
Затем оплату нужно будет произвести в течение пяти дней на сайте vtkazan.ru.
«С 11 января в течение пяти дней необходимо произвести оплату. Это требование федерального законодательства. После этого информация уже будет передаваться в соответствующие органы для вынесения штрафа».
Он также сообщил, что при въезде на платный участок выезда в обратном направлении уже не будет. «Соответственно, придется ехать до конца и оплачивать», — сказал спикер.
Проезд по платному участку Вознесенского тракта будет стоить 90 рублей для автомобилей I категорией (в часы-пик — 150 рублей). Для машин II категории стоимость составит 150 рублей, III категории — 250 рублей, IV категории — 350 рублей.