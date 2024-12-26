В порту «Калининград» повышают цены услуг по предоставлению разъездных судов

Час работы разъездных судов без учёта НДС будет стоить от 16,2 до 45,9 тыс. руб. Так, для судна «РЖД-07−31» установлен тариф в 16,2 тыс. руб., для «Лоцмана Саржина» — 21,1 тыс., для «Лоцмана 3» — тыс., для «Надежды» — 45,9 тыс., для «Меридиана» — 34,4 тыс., для «Фортуны» — 31,4 тыс., а для «Капитана Беляева» — 32,6 тыс. руб.