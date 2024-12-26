В порту «Калининград» повышают цены услуг по предоставлению разъездных судов

С 1 января 2025 года в морском порту «Калининград» изменятся тарифы на услуги по предоставлению разъездных судов, оказываемые Калининградским управлением Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Информация об этом размещена на сайте предприятия.
Час работы разъездных судов без учёта НДС будет стоить от 16,2 до 45,9 тыс. руб. Так, для судна «РЖД-07−31» установлен тариф в 16,2 тыс. руб., для «Лоцмана Саржина» — 21,1 тыс., для «Лоцмана 3» — тыс., для «Надежды» — 45,9 тыс., для «Меридиана» — 34,4 тыс., для «Фортуны» — 31,4 тыс., а для «Капитана Беляева» — 32,6 тыс. руб.
Помимо этого, меняются тарифы на оказание услуг по предоставлению причалов для стоянки судов. Они составят от 1,39 рубля до 3,44 ₽ за погонный метр в час без учёта НДС.