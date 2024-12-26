В Качуге завершилось строительство новой поликлиники на 200 посещений в смену

На втором этаже расположены кабинеты участковых врачей-терапевтов, кардиолога, отоларинголога, онколога, кабинет исследования вестибулярного аппарата и две процедурные. Также здесь находится хирургическое отделение с малой операционной и предоперационной. В центральной части размещено отделение диагностики с современным оборудованием УЗИ и кабинетом для исследования функции внешнего дыхания, а также кабинеты физиотерапии, массажа и зал ЛФК.