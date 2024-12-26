В Качуге завершилось строительство новой поликлиники на 200 посещений в смену. Объект получил заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию, что было подтверждено министерством строительства Иркутской области. Открытие поликлиники запланировано на март 2025 года, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы правительства Иркутской области, строительство четырехэтажного здания поликлиники началось в мае 2022 года в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» национального проекта «Здравоохранение». На реализацию проекта было выделено свыше 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.
Новое здание поликлиники выполнено в Т-образной форме и включает четыре этажа, технический этаж и подвал. Для удобства пациентов предусмотрены два отдельных входа для детей и взрослых, а также специализированный вход для приема.
Первый этаж разделен на детскую и взрослую поликлиники. В детской части расположены кабинеты участковых врачей-педиатров, процедурная и прививочный кабинет. Здесь также есть фильтр-бокс — специальное помещение для временной изоляции, позволяющее проводить диагностику и принимать решения о госпитализации или лечении на дому.
Во взрослой поликлинике, находящейся в другой части первого этажа, имеются кабинеты врача-инфекциониста, врача неотложной помощи, терапевта, невролога и фтизиатра. Центральная часть этажа отведена под отделение медицинской визуализации, включающее кабинет врача-рентгенолога, кабинет маммографии и рентгенодиагностики.
На втором этаже расположены кабинеты участковых врачей-терапевтов, кардиолога, отоларинголога, онколога, кабинет исследования вестибулярного аппарата и две процедурные. Также здесь находится хирургическое отделение с малой операционной и предоперационной. В центральной части размещено отделение диагностики с современным оборудованием УЗИ и кабинетом для исследования функции внешнего дыхания, а также кабинеты физиотерапии, массажа и зал ЛФК.
Третий этаж занимает кабинеты узких специалистов и прививочный кабинет. Отдельный блок включает стоматологические кабинеты и зуботехническую лабораторию. Четвертый этаж предназначен для клинико-диагностической лаборатории, административных кабинетов и конференц-зала.
«Новая поликлиника в Качуге — один из наиболее крупных медицинских объектов, построенных в регионе в рамках программы модернизации первичного звена. Здание соответствует самым современным нормам и стандартам. Сейчас наша задача — получить остальные разрешительные документы на осуществление медицинской деятельности, чтобы учреждение как можно скорее смогло принять пациентов», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Напомним, что в 2024 году в Приангарье продолжается строительство двух новых поликлиник — № 10 и № 15 в Иркутске в рамках национального проекта «Здравоохранение».