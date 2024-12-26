В Первомайском районе Новосибирска авария оставила без воды почти 100 домов

Как сообщала КП-Новосибирск, недавно стало известно об еще одном аварийном отключении в Кировском районе. Повреждение водовода затронуло 68 домов на 2 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, к настоящему времени коммунальщикам удалось восстановить подачу ресурса.