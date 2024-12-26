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В Первомайском районе Новосибирска авария оставила без воды почти 100 домов

Для жителей организован подвоз.

Источник: Комсомольская правда

26 декабря из-за аварии без водоснабжения остались жители Новосибирска из Первомайского района. Речь идет об улицах Юбилейная, Ремонтная и Кузнечная.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент воды нет как минимум в 95 домах. Специалисты устраняют повреждения коммуникаций, для жителей организован подвоз по адресу Юбилейная, 16.

Как сообщала КП-Новосибирск, недавно стало известно об еще одном аварийном отключении в Кировском районе. Повреждение водовода затронуло 68 домов на 2 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, к настоящему времени коммунальщикам удалось восстановить подачу ресурса.

ЖКХ