9,5 тонны экзотических фруктов доставили самолетами в Новосибирск в декабре

В декабре текущего года в Новосибирск самолетами доставили 12 партий экзотических фруктов весом 9,5 тонн. Среди них манго, папайя, драгонфрут, дуриан и другое. В основном фрукты доставили из Таиланда.
— Инспекторы поста проводят таможенный контроль партий со свежими фруктами в приоритетном порядке, в среднем за 2−3 часа с момента приземления самолета, — сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Всего за текущий год новосибирские таможенники оформили 81,5 тонны импортных фруктов, которые доставили самолетом, уточнили в управлении.