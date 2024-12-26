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9,5 тонны экзотических фруктов доставили самолетами в Новосибирск в декабре

Среди них манго, папайя, драгонфрут и другое.

Источник: Комсомольская правда

В декабре текущего года в Новосибирск самолетами доставили 12 партий экзотических фруктов весом 9,5 тонн. Среди них манго, папайя, драгонфрут, дуриан и другое. В основном фрукты доставили из Таиланда.

— Инспекторы поста проводят таможенный контроль партий со свежими фруктами в приоритетном порядке, в среднем за 2−3 часа с момента приземления самолета, — сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Всего за текущий год новосибирские таможенники оформили 81,5 тонны импортных фруктов, которые доставили самолетом, уточнили в управлении.