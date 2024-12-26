Самарскому метрополитену исполнилось 37 лет

Сотрудники метрополитена отметили: «Гордимся тем, что наш метрополитен смог преодолеть все трудности вместе с городом и страной. Он самый быстрый, удобный и безопасный транспорт в городе. Наши сотрудники работают день и ночь, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и безаварийности пассажирских перевозок. Спасибо Вам, пассажиры, коллеги, партнёры и друзья! Очень рады, что вы выбираете нас!».