В Ростове через суд собираются взыскать участок под бывшим кинотеатром «Россия»

В Ростове-на-Дону подали иск об изъятии земельного участка под бывшим кинотеатром «Россия». Информация об этом опубликована на сайте регионального Арбитражного суда.
По данным электронной картотеки, требование «об обращении взыскания на участок» от представителя ФССП поступило 12 декабря 2024 года.
Претензия была обоснована выпиской из ЕГРН, из которой следовало, что указанная площадка принадлежит ответчику на праве собственности, но при этом отсутствуют сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах территории, отмеченной одним кадастровым номером.
При этом в материалах не было сведений об имуществе должника, на которое обращается взыскание. В итоге дело временно оставили без движения. Заявителя попросили представить недостающие документы до 18 января 2025 года.
Напомним, ранее суд обязал воссоздать при реконструкции фасады снесенного кинотеатра «Россия». В январе 2024 года стало известно, что здание собираются возродить в виде ТРЦ.