Белоруска отсудила у исполкома 10 000 рублей за сломанную руку из-за гололеда. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.
В сообщении сказано, что прокуратура Житковичского района принесла протест на решение суда по иску жительницы к Житковичскому районному исполкому о возмещении морального вреда. Из материалов дела следует, что истица в январе 2023 года получила травму в виде переломов левой руки со смещением. В медучреждении пострадавшей провели операции. В пресс-службе уточнили, что более двух месяцев левая рука была в гипсе. Кроме того, примерно около полугода женщина проходила реабилитацию, испытывала постоянные боли.
«Травма, отнесенная к менее тяжким телесным повреждениям, получена при падении на тротуарной дорожке, которая не была обработана от наледи коммунальными службами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд первой инстанции счел недосказанным получение истицей травмы по причине гололеда. Кроме того, суд сослался на наличие противоречий в информации о принадлежности земельного участка, где случилось падение.
«Прокурор Житковичского района не согласился с таким решением», — заметили в прокуратуре.
Говорится, что по мнению прокурора, доказательства о падении и получении травмы, которые были предоставлены истицей, а также свидетелями, последовательны и допустимы. Также указано, что вопрос, кто именно был балансодержателем тротуарной дорожки, не обработанной противогололедными средствам, судом не решен.
Отмечается, что определением судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда апелляционный протест прокурора Житковичского района был удовлетворен. Так, говорится, что Житковичский райисполком не возложил обязанность по содержанию и обслуживанию конкретного участка тротуарной дорожки. Суд учел тяжесть последствий, которые наступили, и принял решение взыскать с райисполкома в пользу женщины 10 000 рублей.
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