Белоруска отсудила у исполкома 10 000 рублей за сломанную руку из-за гололеда

В сообщении сказано, что прокуратура Житковичского района принесла протест на решение суда по иску жительницы к Житковичскому районному исполкому о возмещении морального вреда. Из материалов дела следует, что истица в январе 2023 года получила травму в виде переломов левой руки со смещением. В медучреждении пострадавшей провели операции. В пресс-службе уточнили, что более двух месяцев левая рука была в гипсе. Кроме того, примерно около полугода женщина проходила реабилитацию, испытывала постоянные боли.