ФСБ задержала россиян по подозрению в подготовке покушений на чиновников МО

Кроме того, по данным ФСБ, еще два россиянина должны были передать неназванному военнослужащему РФ папку с документами, в которой было бы спрятано СВУ. Само устройство хранилось в одном из тайников в Московской области. Координаты им предположительно передал гражданин Украины Виталий Рагожа, который сейчас живет в Польше и работает на СБУ. Он родился в Краснодоне в ЛНР. Подозреваемых задержали, у них изъяли СВУ и средства связи.