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В Калининградской области начали производить камеры видеонаблюдения

Завод в Гусеве обещает выпустить более 4 тысяч камер до конца января.

Источник: Правительство Калининградской области

В Гусеве впервые начали производить устройства видеонаблюдения — по планам только до конца января завод «ЦТС» должен выпустить 4200 IP-видеокамер. А первая партия в 1000 штук уже отгружена заказчику. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что на гусевском заводе производится сборка электронных модулей, монтаж изделий в корпус, тестирование и упаковка.

Речь идет о всепогодных камерах для систем охранного и технологического видеонаблюдения. Изделия включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

Важно, что камеры можно использовать в рамках программы импортозамещения государственными ведомствами, учреждениями, госкорпорациями и предприятиями ВПК.

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