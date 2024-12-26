В Калининградской области начали производить камеры видеонаблюдения

В Гусеве впервые начали производить устройства видеонаблюдения — по планам только до конца января завод «ЦТС» должен выпустить 4200 IP-видеокамер. А первая партия в 1000 штук уже отгружена заказчику. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что на гусевском заводе производится сборка электронных модулей, монтаж изделий в корпус, тестирование и упаковка.
Речь идет о всепогодных камерах для систем охранного и технологического видеонаблюдения. Изделия включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.
Важно, что камеры можно использовать в рамках программы импортозамещения государственными ведомствами, учреждениями, госкорпорациями и предприятиями ВПК.