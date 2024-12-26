Шофера общественного транспорта уволили в Уфе за оскорбление пассажиров

В Уфе водителя маршрутки за оскорбление пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Во время мониторинга социальных сетей сотрудники ведомства выявили видеоролик, на котором запечатлено некорректное поведении шофера. Выяснилось, что это автобус маршрута № 258п «деревня Мармылево — Уфимский ДОК», который обслуживает компания «Автомиг». После проверки было решено уволить водителя.
Заместитель главы Минтранса республики Дмитрий Титов заявил, что ведомство следит за тем, чтобы проезд в общественном транспорте для пассажиров был комфортным и безопасным, и работа по недопущению таких случаев будет продолжена.
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