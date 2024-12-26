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В Светлогорске до 13 январе запретят движение на части Курортной улицы

Причина — мероприятия, посвящённые Новому году и Рождеству.

В Светлогорске до 13 январе запретят движение на части Курортной улицы. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«С сегодняшнего дня, 26 декабря, до 22:00 13 января перекрывается движение для всех видов транспорта на улице Курортной от перекрёстка с улицей Садовой до перекрестка с улицей Октябрьской. Перекрытие движения происходит для проведения праздничных мероприятий, посвящённых Новому году и Рождеству», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по улицам Садовой, Ленина и Октябрьской.