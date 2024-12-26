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В новосибирском метро в 2025 году появится именной поезд

Его назовут в честь покорителя Сибири.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в новосибирском метро появится именной поезд «Ермак». Ранее провели конкурс «Назови состав» и выбрали название.

— Из 46 предложенных вариантов наибольшее количество голосов набрал «Ермак». Новый современный состав Новосибирского метрополитена получит название в честь покорителя Сибири, — сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Дизайн состава представят позднее. Новый поезд будет развозить пассажиров уже в следующем году.

Ранее стало известно, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, когда будет конкурс на проект Дзержинской линии метро.