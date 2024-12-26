В новосибирском метро в 2025 году появится именной поезд

В 2025 году в новосибирском метро появится именной поезд «Ермак». Ранее провели конкурс «Назови состав» и выбрали название.
— Из 46 предложенных вариантов наибольшее количество голосов набрал «Ермак». Новый современный состав Новосибирского метрополитена получит название в честь покорителя Сибири, — сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.
Дизайн состава представят позднее. Новый поезд будет развозить пассажиров уже в следующем году.
Ранее стало известно, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, когда будет конкурс на проект Дзержинской линии метро.