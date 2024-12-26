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В Новосибирске экс-главе МП «Метро МиР» назначили условный срок

Он не достроил ливневую канализацию в детсаде.

Источник: AP 2024

В Дзержинском районном суде Новосибирска огласили приговор экс-директору МП «Метро Мир» Александру Мысику. Как сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области, его обвиняют в некорректной постройке ливневой канализации в детском саду.

— Мысик подписал акт о присоединении к централизованной системе водоотведения детского сада в Первомайском районе. Работы при этом фактически проведены не были. В результате на территории дошкольного учреждения было затруднено отведение сточных вод, что создало аварийную обстановку здания, — информируют в пресс-службе.

Экс-главу обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). Ему назначили 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на полтора года. Также ему запретили возглавлять проектирование и строительство объектов в течение 2 лет.