В Новосибирске экс-главе МП «Метро МиР» назначили условный срок

— Мысик подписал акт о присоединении к централизованной системе водоотведения детского сада в Первомайском районе. Работы при этом фактически проведены не были. В результате на территории дошкольного учреждения было затруднено отведение сточных вод, что создало аварийную обстановку здания, — информируют в пресс-службе.