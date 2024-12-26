На проспекте Мира в Калининграде установили подсветку памятников Шиллеру и Петру I. На работы потратили 5,4 миллиона рублей. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик смонтировал несколько прожекторов, направленных на монументы.
Архитектурную подсветку для памятников Шиллеру и Петру I устанавливала компания «Пава». С ней заключили два контракта на 3 и 2,4 миллиона рублей.
«В техзадании для проектировщиков в качестве примеров мы указывали на подсветку монументов российскому царю в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Нижнем Новгороде. Большая туристическая привлекательность — больше НДФЛ в туристической отрасли, который останется в местном бюджете», — рассказывали в администрации Калининграда.
Памятник Петру I находится на проспекте Мира у входа в здание штаба Балтийского флота. Монумент возвели в 2003 году. Памятник Фридриху Шиллеру располагается на пересечении проспекта Мира с улицей Театральной. Монумент работы скульптора Станислава Кауэра установили в 1910 году. Он признан объектом культурного наследия федерального значения.