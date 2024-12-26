На проспекте Мира в Калининграде установили подсветку памятников Шиллеру и Петру I

Памятник Петру I находится на проспекте Мира у входа в здание штаба Балтийского флота. Монумент возвели в 2003 году. Памятник Фридриху Шиллеру располагается на пересечении проспекта Мира с улицей Театральной. Монумент работы скульптора Станислава Кауэра установили в 1910 году. Он признан объектом культурного наследия федерального значения.