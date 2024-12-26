МВД: милиционеры переведены на усиленный вариант несения службы в праздники

МИНСК, 26 дек — Sputnik. В праздничные дни личный состав органов внутренних дел и внутренних войск МВД переведен на усиленный вариант несения службы, заявил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя во время пресс-конференции.
Он отметил, что МВД в пределах компетенции заблаговременно организовало подготовительную работу по обеспечению безопасности во время новогодних и рождественских мероприятий.
«В праздничные дни личный состав органов внутренних дел и внутренних войск министерства внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Во всех местах проведения мероприятий будут дежурить сотрудники милиции. Традиционно в отдельных местах будет обеспечена работа пунктов пропуска с предварительным осмотром территории специальными саперными группами», — сказал Купченя.
По его словам, плотность нарядов на улицах увеличится, особое внимание уделят местам с массовым пребыванием граждан.
Начальник главного управления обратил внимание на то, что в местах празднования милиционеры будут работать контрольно-пропускными группами. Также контролировать обстановку на улицах правоохранители будут с помощью камер.
«С учетом вероятного увеличения пассажиропотока на объектах железнодорожного транспорта также будут приняты дополнительные меры по обеспечению правопорядка», — добавил Купченя.