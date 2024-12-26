МВД: милиционеры переведены на усиленный вариант несения службы в праздники

«В праздничные дни личный состав органов внутренних дел и внутренних войск министерства внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Во всех местах проведения мероприятий будут дежурить сотрудники милиции. Традиционно в отдельных местах будет обеспечена работа пунктов пропуска с предварительным осмотром территории специальными саперными группами», — сказал Купченя.