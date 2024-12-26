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В Волгоградской области 3 раза за неделю проверят системы оповещения

Жители региона вновь услышат тревожные сигналы 27 декабря.

В Волгоградской области заработают сирены 27 декабря с 10.00 до 12.00, сообщили в администрации региона.

Перед новогодними праздниками проверят готовность автоматизированной системы централизованного оповещения для передачи информации и сигналов органам управления территориальной подсистемы. Также власти оценят состояние средств оповещения населения.

В администрации подчеркнули, что проверка систем — это плановое мероприятие, которое необходимо для повышения безопасности.

Напомним, что подобные испытания уже проходили на этой неделе — 23 и 25 декабря. Тогда сирены зазвучали в Волгограде, Волжском и всех муниципальных образованиях региона.

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