В Волгоградской области 3 раза за неделю проверят системы оповещения

В Волгоградской области заработают сирены 27 декабря с 10.00 до 12.00, сообщили в администрации региона.
Перед новогодними праздниками проверят готовность автоматизированной системы централизованного оповещения для передачи информации и сигналов органам управления территориальной подсистемы. Также власти оценят состояние средств оповещения населения.
В администрации подчеркнули, что проверка систем — это плановое мероприятие, которое необходимо для повышения безопасности.
Напомним, что подобные испытания уже проходили на этой неделе — 23 и 25 декабря. Тогда сирены зазвучали в Волгограде, Волжском и всех муниципальных образованиях региона.