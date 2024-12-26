Трубы на разрыв. Почему в Петербурге из-под асфальта бьёт кипяток?

Как пояснили в администрации города, всего в Петербурге насчитывается почти 10 000 км тепловых сетей. 74% из них принадлежат городу. Это сети ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». При этом чуть более 30% всех теплосетей (то есть более 3 тысяч километров) уже выработали свой нормативный срок эксплуатации. К примеру, на той же улице Маршала Захарова трубы были проложены более 30 лет назад. Больше всего проблем с теми из них, которые находятся на балансе у АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — дело в том, что предприятие много лет принадлежало частному собственнику и хронически недофинансировалось. Сейчас свыше 56% трубопроводов на балансе нуждаются в реконструкции. Город выкупил акции в конце 2023 года, что позволило включить объекты предприятия в городскую программу ремонта и замены сетей — однако починить всё к началу этого сезона просто-напросто не успели. В этом году работы шли на сетях общей протяжённостью 142 километра, в перспективе замене подлежит до 500 километров труб, и, как прогнозируют эксперты, через 5−6 лет удельная повреждаемость на сетях «Теплосети» должна снизиться в 2,5 раза.