Трубы на разрыв. Почему в Петербурге из-под асфальта бьёт кипяток?

Во Фрунзенском районе это привело к травмированию трёх горожан и возбуждению уголовного дела. Почему инфраструктура не выдерживает морозов, и что город будет с этим делать — разбирался spb.aif.ru.
Холода и аварии.
Морозы пришли в Северную столицу на минувшей неделе — с неба посыпался снег, а из-под ног местами начал бить кипяток: рвались трубы, улицы застилал горячий пар. Сначала проблема возникла на улице Маршала Захарова, потом — на Варшавской, в Московском районе города.
19 декабря авария случилась уже на улице Турку, во Фрунзенском районе. Во всех трёх случаях пришлось перекрывать улицы (из-за горячего пара движение всё равно остановилось), а в окружающих домах на несколько часов отключать подачу тепла — что с учётом −5 градусов на улице было весьма экстремальным испытанием для жильцов. К тому же в третьей аварии пострадали и несколько пешеходов — школьник, возвращавшийся домой, наступил в горячую воду, госпитализация ему не понадобилось, а вот 18-летнего парня отвезли в больницу с ошпаренными ступнями. Позже к медикам обратился ещё один пострадавший. Прокуратура завела уголовное дело.
Отметим, что хотя в последние годы зимы в Петербурге были тёплыми, всё-таки инфраструктура создавалась с расчётом на более серьёзные морозы. Почему тогда при первом же похолодании аварии начались серией?
Деньги не вкладывались.
Как пояснили в администрации города, всего в Петербурге насчитывается почти 10 000 км тепловых сетей. 74% из них принадлежат городу. Это сети ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». При этом чуть более 30% всех теплосетей (то есть более 3 тысяч километров) уже выработали свой нормативный срок эксплуатации. К примеру, на той же улице Маршала Захарова трубы были проложены более 30 лет назад. Больше всего проблем с теми из них, которые находятся на балансе у АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — дело в том, что предприятие много лет принадлежало частному собственнику и хронически недофинансировалось. Сейчас свыше 56% трубопроводов на балансе нуждаются в реконструкции. Город выкупил акции в конце 2023 года, что позволило включить объекты предприятия в городскую программу ремонта и замены сетей — однако починить всё к началу этого сезона просто-напросто не успели. В этом году работы шли на сетях общей протяжённостью 142 километра, в перспективе замене подлежит до 500 километров труб, и, как прогнозируют эксперты, через 5−6 лет удельная повреждаемость на сетях «Теплосети» должна снизиться в 2,5 раза.
Но до этого момента надо ещё дотянуть и по возможности предотвратить хотя бы часть аварий.
«Поручил продумать варианты по сокращению сроков. А также разработать комплекс мер по минимизации возможных дефектов, в том числе за счёт применения шумовых датчиков, позволяющих выявить дефект на ранней стадии, не дожидаясь вытекания теплоносителя на поверхность. Хочу заверить петербуржцев в том, что специалисты Теплосети готовы к подобным ситуациям. Город, в свою очередь, сформировал среднесрочную программу и заложил необходимое под неё финансирование для того, чтобы привести в порядок изношенные теплосети, которые мы взяли в управление. Будем ими заниматься».
Надежда на технологии.
Он также подчеркнул, что в городе используют новые технологии для предупреждения аварийных ситуаций. В частности, для мониторинга теплоэнергетики применяют роботизированную внутритрубную диагностику, используют шумовые датчики, применяют инфракрасную съёмку сверху. И определённый эффект есть — за лето выявили и заменили около 5 километров труб, которые точно бы не пережили зимний перепад температуры. Роботы нашли более тысячи дефектов, а тепловые датчики выявили и помогли устранить несколько сотен потенциальных утечек. И эту работу будут расширять — до конца 2025 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планирует установить ещё 1500 акустических датчиков с зоной покрытия 440 километров.
То есть упрекать власти в том, что они ничего не делают, было бы несправедливо. И тем не менее, с учётом, что бывший частный собственник долгое время не вкладывал деньги в тысячи километров сетей, которые уже отработали свой срок эксплуатации, надеяться на прохождение зимы без аварий — наивно. А значит, горожанам надо быть острожными и не относиться беспечно к собственной безопасности.