В последние дни года часть омских МФЦ работает по сокращенному графику

Омские МФЦ на своей странице «Вконтакте» опубликовали график работы в предпраздничные и праздничные дни.
Завтра, 27 декабря, не будет работать отделение на улице Мишина, 8 — там пройдут ремонтные работы.
С 29 декабря не будут работать МФЦ, расположенные на улицах Дмитриева, 5/3, Пушкина, 59/1, и Комарова, 11/1.
31 декабря у всех еще работающих МФЦ график будет разный.
Так, пять отделений будут открыты с 8 до 20:00. Они расположены по адресам: Масленникова, 58; Богдана Хмельницкого, 283/3; Комарова, 11/1; Мишина, 8 и Мира, 19.
Отделение МФЦ на улице Арктической, 37 будет работать с 10:00 до 19:00.
С 1 по 8 января во всех МФЦ — выходные праздничные дни.