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В последние дни года часть омских МФЦ работает по сокращенному графику

Стало известно, как будут работать омские МФЦ в предпраздничные и праздничные дни.
Источник: Комсомольская правда

Омские МФЦ на своей странице «Вконтакте» опубликовали график работы в предпраздничные и праздничные дни.

Завтра, 27 декабря, не будет работать отделение на улице Мишина, 8 — там пройдут ремонтные работы.

С 29 декабря не будут работать МФЦ, расположенные на улицах Дмитриева, 5/3, Пушкина, 59/1, и Комарова, 11/1.

31 декабря у всех еще работающих МФЦ график будет разный.

Так, пять отделений будут открыты с 8 до 20:00. Они расположены по адресам: Масленникова, 58; Богдана Хмельницкого, 283/3; Комарова, 11/1; Мишина, 8 и Мира, 19.

Отделение МФЦ на улице Арктической, 37 будет работать с 10:00 до 19:00.

С 1 по 8 января во всех МФЦ — выходные праздничные дни.