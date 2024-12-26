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Ближайший год проведет в колонии: жителя Салавата осудили за то, что неоднократно садился за руль пьяным

Житель Башкирии получил год колонии за пьяную езду.

Источник: Комсомольская правда

Житель башкирского города Салават предстал перед судом за пьяную езду. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В минувшем августе посреди ночи сотрудники ДПС остановили Lada Vesta, за рулем которой был пьяный мужчина, уже ранее судимый за подобное. На него завели уголовное дело «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Нарушитель признал вину.

Салаватский городской суд назначил мужчине год колонии-поселения, лишил водительских прав на 4,5 года, а также конфисковал его авто в доход государства.

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