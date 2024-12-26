Строительство кладбища «Ростовское» подорожало на 300 млн рублей

Добавим, контракт на разработку проекта второй очереди кладбища был заключен в 2021 году, в ноябре 2023 года документация прошла экспертизу. Территорию собирались увеличить вдвое, еще на 40 га. По итогам октября 2024 года кладбище было заполнено на 98%.