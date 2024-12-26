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Строительство кладбища «Ростовское» подорожало на 300 млн рублей

Власти Ростова увеличили стоимость второй очереди кладбища в Мясниковском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на 300 млн рублей подорожали работы в рамках второй очереди I этапа строительства кладбища «Ростовское» на территории Мясниковского района. Об этом можно судить по данным сайта госзакупок.

Сейчас начальная цена контракта составляет 1,8 млрд рублей. Напомним, ранее эти же работы оценивались в 1,5 млрд рублей, но на тот момент закупка была отменена до назначения исполнителя.

По условиям нового тендера, победитель должен благоустроить входную территорию и зону захоронений, а также обустроить инженерно-техническую инфраструктуру. Старт работ запланировали на апрель 2025 года.

Добавим, контракт на разработку проекта второй очереди кладбища был заключен в 2021 году, в ноябре 2023 года документация прошла экспертизу. Территорию собирались увеличить вдвое, еще на 40 га. По итогам октября 2024 года кладбище было заполнено на 98%.