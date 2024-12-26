Москвичей и гостей столицы пригласили посетить фестиваль «Зима в Москве»

Этой зимой столица пестрит не только красивыми украшениями, но еще и яркими событиями проекта «Зима в Москве». Например, горожан и туристов приглашают научиться кататься на коньках и лыжах, поймать мультяшку и получить городские баллы, попробовать особый новогодний купаж чая и московскую плюшку, а также исполнить мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Все желающие смогут исполнить детские мечты на площадке акции «Добрая елка», купить одежду, связанную мастерицами старшего возраста, увидеть выставку 16 дизайнерских елей, две из которых оформили Егор Крид и Гоша Рубчинский, а также выпить новогодний купаж «Москва», посетить фестиваль «Путешествие в Рождество» и прокатиться на коньках. Разбираемся, как можно в Москве провести новогодние праздники.