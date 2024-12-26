Правоохранители провели рейды в ночных заведениях Ростовской области

В отношении четырех выходцев из Северо-Кавказских республик составлены административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Обвиняемые были задержаны и помещены в камеру для административно задержанных.15 посетителям вручены повестки на явку в районные военные комиссариаты для уточнения данных по воинскому учету.