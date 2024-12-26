В Омске сдали в эксплуатацию лицей в микрорайоне Прибрежный

В микрорайоне «Прибрежный» сдан в эксплуатацию химико-технологический лицей. Здесь будут учиться 1122 школьника. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, учебные классы и лаборатории уже оснащены самым современным оборудованием.
Здание лицея четырехэтажное, здесь расположены 44 класса, два спортзала, есть библиотека с читальным залом, актовый зал, медкабинет и столовая на 630 мест. Директором учреждения назначена Лариса Ефимова.
Прием заявлений от родителей будущих первоклассников начнется с 1 апреля. Лицей заработает с 1 сентября. В профильные химико-технологические классы смогут попасть только те, кто успешно пройдет отбор.