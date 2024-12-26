В Омске сдали в эксплуатацию лицей в микрорайоне Прибрежный

В микрорайоне «Прибрежный» сдан в эксплуатацию химико-технологический лицей. Здесь будут учиться 1122 школьника. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, учебные классы и лаборатории уже оснащены самым современным оборудованием.