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В Омске сдали в эксплуатацию лицей в микрорайоне Прибрежный

Новое учреждение образование будет иметь химико-технологический профиль.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне «Прибрежный» сдан в эксплуатацию химико-технологический лицей. Здесь будут учиться 1122 школьника. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, учебные классы и лаборатории уже оснащены самым современным оборудованием.

Здание лицея четырехэтажное, здесь расположены 44 класса, два спортзала, есть библиотека с читальным залом, актовый зал, медкабинет и столовая на 630 мест. Директором учреждения назначена Лариса Ефимова.

Прием заявлений от родителей будущих первоклассников начнется с 1 апреля. Лицей заработает с 1 сентября. В профильные химико-технологические классы смогут попасть только те, кто успешно пройдет отбор.