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Сибирякам дали три неочевидных совета как начать экономить

Жителям Иркутской области посоветовали вести учет доходов для экономии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Исключение ненужных покупок поможет существенно сократить расходы. Например, отключить подписки на невостребованные услуги банков или отказаться от спонтанных трат. О трех неочевидных лайфхаках экономии рассказала «МК в Чите» финансовый советник.

— Первая рекомендация: вести учет доходов и расходов. Когда мы начинаем это делать, мы понимаем, куда реально уходят деньги, и нам проще начать регулировать свои траты. Очень много средств уходит на спонтанные и, по большому счету, ненужные траты: кафе, кофе, шоколадки, игрушки и так далее, — рассказала финансовый советник, лектор общества «Знание» Александра Дегтярева.

Чтобы было легче прекратить тратить деньги, нужно анализировать расходы и затраты. Последнее особенно касается кредитов и кредитных карт.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенника обязали вернуть пенсионеру из Иркутска украденные деньги.