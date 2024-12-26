Сибирякам дали три неочевидных совета как начать экономить

— Первая рекомендация: вести учет доходов и расходов. Когда мы начинаем это делать, мы понимаем, куда реально уходят деньги, и нам проще начать регулировать свои траты. Очень много средств уходит на спонтанные и, по большому счету, ненужные траты: кафе, кофе, шоколадки, игрушки и так далее, — рассказала финансовый советник, лектор общества «Знание» Александра Дегтярева.