Сибирякам дали три неочевидных совета как начать экономить

Исключение ненужных покупок поможет существенно сократить расходы. Например, отключить подписки на невостребованные услуги банков или отказаться от спонтанных трат. О трех неочевидных лайфхаках экономии рассказала «МК в Чите» финансовый советник.
— Первая рекомендация: вести учет доходов и расходов. Когда мы начинаем это делать, мы понимаем, куда реально уходят деньги, и нам проще начать регулировать свои траты. Очень много средств уходит на спонтанные и, по большому счету, ненужные траты: кафе, кофе, шоколадки, игрушки и так далее, — рассказала финансовый советник, лектор общества «Знание» Александра Дегтярева.
Чтобы было легче прекратить тратить деньги, нужно анализировать расходы и затраты. Последнее особенно касается кредитов и кредитных карт.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенника обязали вернуть пенсионеру из Иркутска украденные деньги.