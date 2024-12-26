Компания из Беларуси собирается построить в Башкирии завод за более чем два миллиарда рублей

В особой экономической зоне «Алга» были зарегистрирован новый резидент — белорусская компания 1АК-GROUP. На территории ОЭЗ, как сообщает правительство республики, предприятие намерено построить завод по выпуску сепараторов для производства аккумуляторов. Проект оценивается в 2,1 миллиарда рублей, планируется создание 80 новых рабочих мест.
Завод разместят на третьей площадке ОЭЗ — в Стерлитамакском районе. Площадь производственного комплекса составит порядка десяти тысяч квадратных метров. Запустить объект планируют уже в 2026 году.
В правительстве отмечают, что 1АК-GROUP стала 24 резидентом особой экономической зоны «Алга». На сегодня общий заявленный объем инвестиций резидентов ОЭЗ составляет 62,4 миллиарда рублей. По результатам реализации их инициатив должно быть создано более трех тысяч новых рабочих мест.
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