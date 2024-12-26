В мэрии назвали дату отключения последней мазутной котельной в Калининграде

В Калининграде последнюю мазутную котельную планируют закрыть в 2026 году, она находится на Киевской, 141. Об этом «Клопс» сообщил председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев.
Другая проблема Калининграда — угольные котельные. С ними ситуация сложнее, но постепенно водоснабжение переводят на газ. При этом освобождаются большие участки, где-то для обслуживания оборудования теперь даже не нужен персонал.
В «Калининградтеплосети» обещают, что закрытие угольных и мазутных котельных замедлит рост тарифа на тепло.