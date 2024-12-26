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В мэрии назвали дату отключения последней мазутной котельной в Калининграде

Тепловая станция находится на Киевской.

Источник: Клопс

В Калининграде последнюю мазутную котельную планируют закрыть в 2026 году, она находится на Киевской, 141. Об этом «Клопс» сообщил председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев.

Другая проблема Калининграда — угольные котельные. С ними ситуация сложнее, но постепенно водоснабжение переводят на газ. При этом освобождаются большие участки, где-то для обслуживания оборудования теперь даже не нужен персонал.

В «Калининградтеплосети» обещают, что закрытие угольных и мазутных котельных замедлит рост тарифа на тепло.