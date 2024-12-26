Новый год без снега: синоптики рассказали о погоде в праздники

Что ожидает нас в канун Нового года?
30 декабря местами по территории республики, а ночью 31 декабря в отдельных районах Ташкентской области, ожидаются осадки. Однако на равнинных территориях они будут преимущественно в виде дождя. Снег выпадет лишь в предгорных, горных районах и местами на севере страны.
Днём 31 декабря и 1 января осадков по большей части территории республики не ожидается.
Температура воздуха:
30—31 декабряи 1 января ночью: от 0 до +5 градусов, днём: от +5 до +10 градусов, местами до +12 градусов тепла.
- На севере страны ночью: −3…-8 градусов, днём: 0…+5 градусов.
Почему Новый год без снега стал привычным?
С каждым годом снежные зимы в Узбекистане становятся редкостью. Климатические изменения приводят к тому, что осадки по равнинной территории и даже в предгорных районах всё чаще выпадают в виде дождя или мокрого снега.
За последние 10 лет новогодние праздники на большей части территории страны были бесснежными.
История снежных новогодних праздников
2007 год. Это был самый снежный Новый год XXI века. Снег начался прямо в новогоднюю ночь и шёл весь день 1 января. Настоящая зимняя сказка!
2011−2012 годы. В конце декабря снег выпадал неоднократно, и многие города встретили Новый год под снежными шапками на деревьях и крышах домов.
2014 год. Самая холодная новогодняя ночь в Ташкенте в XXI веке — термометры показывали −9 °C.
1889 год. Абсолютный рекорд холода для новогодней ночи в Узбекистане — морозы достигли −27,5 °C.
Однако бывают и тёплые новогодние дни. Например, 1 января 2024 года температура воздуха в Узбекистане доходила до +16…+19 градусов.