Росгвардейцам из Ростовской области выплатят по 400 тыс. рублей за участие в СВО

В Ростовской области единовременную выплату в 400 тысяч рублей перечислят мужчинам, заключившим контракт о прохождении службы в зоне СВО на год или более в войсках национальной гвардии России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Речь идет о бойцах, подписавших контракт на территории донского региона в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
Деньги выделяются из резервного фонда донского правительства. Выплата предоставляется однократно и не учитывается при вычислении среднедушевого дохода семьи военного или одиноко проживающего бойца для оказания им мер социальной поддержки.
Напомним, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил выплату в 1 млн рублей для военных по призыву или мобилизации, заключивших контракт с Минобороны о прохождении службы на год и более.
Добавим, сейчас на Дону реализуют широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. В дополнение к федеральным выплатам были установлены региональные. Кроме того, семьям компенсируют расходы на газификацию, они были освобождены от транспортного и земельного налогов. Также вернувшимся с СВО оказывают помощь в поиске работы.