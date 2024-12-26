Росгвардейцам из Ростовской области выплатят по 400 тыс. рублей за участие в СВО

Добавим, сейчас на Дону реализуют широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. В дополнение к федеральным выплатам были установлены региональные. Кроме того, семьям компенсируют расходы на газификацию, они были освобождены от транспортного и земельного налогов. Также вернувшимся с СВО оказывают помощь в поиске работы.