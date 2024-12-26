Городские службы перейдут на особый режим работы в праздничные дни

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников — с 29 декабря до 8 января включительно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.