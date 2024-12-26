Городские службы перейдут на особый режим работы в праздничные дни

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников — с 29 декабря до 8 января включительно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», — отметил Петр Бирюков.
Особый контроль установят за соблюдением мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состояние повышенной готовности приведут почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, а также аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов.
В праздничные дни будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей.
Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Для этого задействуют коммунальную технику и бригады ручной уборки.