Садыков рассказал, как улучшить демографию в Татарстане

«Если мы повышаем уровень осознанности при создании семьи, то снижается количество разводов. В частности, когда мы рассказываем родителям о том, что нужно делать, чтобы у вас были здоровые дети, как правильно общаться с ребенком и сопровождать его в учебе — это большой успех в плане демографии. Это фундаментальные вещи. Сегодня мы должны об этом думать и заботиться».
По этому направлению Минмолодежи готовит большой проект, который будет реализован в 2025 году, добавил он.
Также одним из актуальных вопросов остаются жилищные условия. По этому направлению в Татарстане работают четыре профильные программы, заключил Садыков.