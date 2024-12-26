Садыков рассказал, как улучшить демографию в Татарстане

«Если мы повышаем уровень осознанности при создании семьи, то снижается количество разводов. В частности, когда мы рассказываем родителям о том, что нужно делать, чтобы у вас были здоровые дети, как правильно общаться с ребенком и сопровождать его в учебе — это большой успех в плане демографии. Это фундаментальные вещи. Сегодня мы должны об этом думать и заботиться».