«Перед декретным можно будет самой выбрать выгодный расчет больничного». Минтруда рассказало об изменениях в назначении госпособий с 1 января 2025

Изменяется расчет среднедневного заработка для женщин, которые собираются за вторым, третьим и последующим ребенком. Для мам, которые за 18 месяцев хотя бы один день находились в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, предоставлено право выбрать более выгодный размер среднедневного заработка для расчета следующего больничного. Это может быть фактический заработок или предыдущее пособие по беременности и родам.