«Перед декретным можно будет самой выбрать выгодный расчет больничного». Минтруда рассказало об изменениях в назначении госпособий с 1 января 2025

Минтруда и соцзащиты в комментарии БелТА назвало изменения для начисления пособия по беременности и родам на второго и последующих детей с 1 января 2025 года в Беларуси.
Изменяется расчет среднедневного заработка для женщин, которые собираются за вторым, третьим и последующим ребенком. Для мам, которые за 18 месяцев хотя бы один день находились в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, предоставлено право выбрать более выгодный размер среднедневного заработка для расчета следующего больничного. Это может быть фактический заработок или предыдущее пособие по беременности и родам.
Новшество продиктовано практикой, а именно — женщина в декретном отпуске часто подрабатывает, пусть и не на большие деньги, и следом за первым ребенком рожает второго или за вторым — третьего.
«В связи с неполной занятостью зарплата таких мам является невысокой, что занижает размер очередного пособия по беременности и родам. Норма постановления исключает данные риски по оплате больничного для будущих мам», — отметили в Минтруда и соцзащиты.
Кроме того, для увеличения пособия по беременности и родам и временной нетрудоспособности по уходу за ребенком из расчета больничного исключаются периоды ухода за ребенком до достижения им возраста 3 лет, в случае, когда отпуск по уходу за этим ребенком прерван по причине ликвидации предприятия или фирмы, где женщина работала до декрета.
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