Под Норильском в реке впервые за 40 лет поймали осетров

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время экспедиции по полуострову Таймыр в 2024 году впервые с 1982 года поймали в реке Пясина 16 особей сибирского осетра. Считалось, что этот вид утрачен на Таймыре, рассказал ТАСС заместитель директора института по научной работе Вячеслав Бизиков.
«В ходе Таймырской экспедиции впервые за последние 40 лет была зарегистрирована поимка сразу 16 особей сибирского осетра. Сибирский осетр пясинской популяции был занесен в Красную книгу еще в 1982 году, и с тех пор всякая информация о его поимке исчезла не только из промысловой статистики, но из научных отчетов и публикаций. В XXI веке само существование сибирского осетра в бассейне Пясины стали подвергать сомнению», — сказал Бизиков.
По его словам, исследования ВНИРО на Таймыре начались с 2023 года в рамках соглашения между «Норильско-Таймырской энергетической компанией» (входит в «Норникель»), Росрыболовством и ВНИРО по восстановлению биоразнообразия и рыбохозяйственного значения Норило-Пясинской водной системы.
«Документированная поимка сразу 16 особей свидетельствует, что популяция осетров сохранилась и имеет естественное воспроизводство, есть нерестилища осетра. Тем не менее, мы не можем ждать, когда рыбные запасы сами восстановятся, нужно проводить мероприятия по мелиорации, искусственному воспроизводству и выпуску молоди», — считает научный руководитель Таймырской экспедиции ВНИРО.
В последние годы компания «Норникель» взяла курс на серьезную экологическую модернизацию, флагманом ее является «серная программа», которая заработала в 2024 году и уже привела к сокращение в 377 тыс. тонн выбросов в атмосферу, рассказал ТАСС эксперт по экологической ответственности бизнеса фонда «Природа и люди» Алексей Книжников.
«Норникель» также предпринимает и иные меры по снижению воздействий в том числе и на водные объекты. Такого рода радикальные снижения воздействий загрязнений на экосистемы будут приводить к их постепенному восстановлению. Методы биоиндикации будут доказательством прогресса восстановления экосистем. Должны быть выработана система видов-биоиндикаторов, динамика которых и будет показывать прогресс", — считает эксперт.