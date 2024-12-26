Под Норильском в реке впервые за 40 лет поймали осетров

«В ходе Таймырской экспедиции впервые за последние 40 лет была зарегистрирована поимка сразу 16 особей сибирского осетра. Сибирский осетр пясинской популяции был занесен в Красную книгу еще в 1982 году, и с тех пор всякая информация о его поимке исчезла не только из промысловой статистики, но из научных отчетов и публикаций. В XXI веке само существование сибирского осетра в бассейне Пясины стали подвергать сомнению», — сказал Бизиков.