Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь, рассказали в Белгидромете

«Близится Новый год, и мы все хотим снега, легкого мороза, но у Атлантики свои планы. По прогнозам на ближайшее время, менять их она не собирается. По последним данным, положительная аномалия температуры воздуха по стране составляет 1−4 градуса и в ближайшее дни будет только увеличиваться. Осадки вновь будут идти в основном в виде дождя, местами — с мокрым снегом», — рассказали в Белгидромете.
При поступлении теплого воздуха в ночные и утренние часы в отдельных районах могут образовываться туманы, ухудшающие видимость до 100−500 м — водителям и пешеходам надо быть внимательными и осторожными. Отдельные участки дорог будут скользкими.
«В дневные часы 30 декабря местами по стране будет усиливаться ветер порывами 15−20 м/с», — добавили синоптики.
В пятницу, 27 декабря, местами по республике пройдут небольшие осадки (в основном дождь). В отдельных районах может быть туман, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами прогнозируется слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 1 — плюс 5 градусов, максимальная днем — 1−6 градусов тепла.
В субботу, 28 декабря, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток — от нуля до плюс 6 градусов.
В воскресенье, 29 декабря, во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные дождь и мокрый снег. Местами могут быть слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток — от минус 1 до плюс 5 градусов.
В понедельник, 30 декабря, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Ночью и утром прогнозируется слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. В дневные часы местами усилится ветер порывами 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — минус 2 — плюс 4 градуса, максимальная днем — от нуля до 6 градусов тепла.
«По предварительным прогнозам, в последний день уходящего года и в первый день 2025 года в Беларуси сохранится теплая погода. Днем 31 декабря по республике температура воздуха составит минус 1 — плюс 5 градусов. В новогоднюю ночь столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. При этом без осадков не обойдется. 31 декабря и 1 января местами дискомфорта добавит сильный порывистый ветер», — рассказали синоптики.
Во вторник, 31 декабря, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах может быть гололедица. Местами усилится ветер с порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, максимальная днем — минус 1 — плюс 5 градусов.
В среду, 1 января, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах может быть слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами прогнозируется усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 3 — плюс 2 градуса, максимальная днем — минус 1 — плюс 5 градусов.