Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь, рассказали в Белгидромете

«Близится Новый год, и мы все хотим снега, легкого мороза, но у Атлантики свои планы. По прогнозам на ближайшее время, менять их она не собирается. По последним данным, положительная аномалия температуры воздуха по стране составляет 1−4 градуса и в ближайшее дни будет только увеличиваться. Осадки вновь будут идти в основном в виде дождя, местами — с мокрым снегом», — рассказали в Белгидромете.