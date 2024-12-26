В Татарстане открыли скоростную трассу Алексеевское — Альметьевск длиной 145 км

Это первая в республике дорога высшей категории I А с разрешенной скоростью до 150 км/ч. Трасса протяженностью 145 км проходит через пять районов Татарстана и в дальнейшем соединит федеральные магистрали М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Проект реализован в рамках первой в регионе дорожной концессии с участием частного инвестора и федеральной поддержки.