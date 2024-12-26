Вытрезвителей в Казахстане станет больше

«МВД в реализацию Концепции формируется рейтинг увеселительных заведений по числу сигналов на канал “102”. Это позволяет гражданам выбирать безопасные места для досуга, а акиматам вырабатывать меры. Также заключены меморандумы с волонтёрами по выявлению фактов продажи алкоголя. Уже есть результаты. В два раза больше выявлено нарушений требований по реализации алкоголя — с 2 880 до 5 784 случаев. В целях изоляции лиц в состоянии опьянения расширяется сеть медвытрезвителей», — доложил Ержан Саденов.