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Синоптики пообещали омичам снежную и прохладную погоду в эту пятницу

Помимо снегопада, регион также накроет сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области ожидаются заморозки до −19 градусов и снег. В отдельных районах прогнозируется шквалистый ветер. О том, какая будет погода в Омске 27 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на пятницу температура воздуха будет в пределах −7…-12 градусов. При прояснении столбик термометра опустится до −19 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Днем температура воздуха составит −5…-10 градусов. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с.