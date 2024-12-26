Синоптики пообещали омичам снежную и прохладную погоду в эту пятницу

Завтра в Омской области ожидаются заморозки до −19 градусов и снег. В отдельных районах прогнозируется шквалистый ветер. О том, какая будет погода в Омске 27 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на пятницу температура воздуха будет в пределах −7…-12 градусов. При прояснении столбик термометра опустится до −19 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Днем температура воздуха составит −5…-10 градусов. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с.