Борт с пострадавшими в авиакатастрофе в Актау россиянами приземлился в Жуковском

Всего на борту самолета находились 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В числе пассажиров было 16 россиян. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы. В основном выжили пассажиры, которые находились в хвосте самолета. По последним данным МЧС Казахстана, на месте крушения найдены тела 38 погибших. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что среди погибших семеро — россияне. Часть тел все еще опознают. По данным ORDA, также остается неизвестной личность одного выжившего: он находится в больнице без сознания, пока его гражданство неизвестно.