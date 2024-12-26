Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Новый мост открыт через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он связал Филевскую и Мневниковскую поймы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Открыли мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Теперь еще проще добраться в районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники, где живут порядка 300 тысяч человек и расположится будущий Национальный космический центр. Построили объект на четыре месяца раньше срока, работы велись без приостановки движения речного транспорта», — отметил мэр Москвы.
Строить мост начали в июне 2020 года, а завершили — в декабре 2024-го, на четыре месяца раньше контрактного срока. Работы вели без приостановки движения речного транспорта.
Новые выезды на хорду и пешеходный маршрут до станций метро
Протяженность моста составляет 231 метр. У него две полосы движения в каждом направлении и тротуары для пешеходов. Мост соединил улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166 в Мневниковской пойме. Кроме того, на круговом перекрестке улицы Мясищева и Филевского бульвара построили подземный пешеходный переход.
Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание районов Филевский Парк и Хорошево-Мневники с населением около 300 тысяч человек. Кроме того, поблизости расположены здание будущего национального космического центра и многочисленные объекты спорта и отдыха.
Новый мост дал дополнительную возможность для выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду (СЗХ). Кроме того, он позволяет удобно подъехать и пройти пешком к станциям метро «Мневники» и «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ).
Ожидается, что переправа сократит перепробег автотранспорта примерно на восемь километров, а время в пути сократится вдвое. Нагрузка на прилегающие участки Большой Филевской улицы (от Минской до Новозаводской улицы) снизится на 18 процентов, а Кутузовского проспекта (от Аминьевского шоссе до Минской улицы) — на пять процентов.
У моста четыре опоры. Основные конструкции, окрашенные в алый (ярко-красный) цвет, украшает архитектурно-художественная подсветка, которая в темное время суток будет выполнять функцию дополнительного освещения.
Улучшение транспортной доступности Мневниковской и Филевской пойм
Последние годы Мневниковская пойма является одним из крупнейших центров развития города — здесь строится современный городской район: возводятся жилые кварталы, спортивные центры, серфинг-парк. Кроме того, создаются многочисленные зеленые зоны отдыха. В 2021 году в Мневниковской пойме открыли две станции БКЛ — «Мневники» и «Терехово», реконструировали улицу Нижние Мневники (вдоль Северо-Западной хорды) и построили мосты через Москву-реку и шлюзы.
Комплексное развитие Филевской поймы является частью проекта строительства национального космического центра.
Одновременно создается современная транспортная инфраструктура.
В настоящее время на территории обеих пойм реализуется проект развития местной улично-дорожной сети. Он предусматривает создание городских улиц, по которым можно будет подъезжать к строящимся жилым кварталам, спортивным сооружениям и станциям метро. Планируется возведение трех автомобильных мостов через Москву-реку (в районе Берегового проезда, улицы Мясищева и Новозаводской улицы) и путепровода (через основную проезжую часть СЗХ в сторону Рублевского шоссе). Помимо этого, здесь появится два велопешеходных моста через Москву-реку на Островную улицу (район Крылатское) и в сторону парка «Фили».
Еще появится три пешеходных перехода, включая один надземный — через СЗХ в районе Москворецкого дендропарка и два подземных — в районе природно-исторического парка «Москворецкий» и примыкания к улице Мясищева.
В планах — реконструкция набережных Москвы-реки общей протяженностью около 10 километров, включая Шелепихинскую (от Краснопресненской до Карамышевской набережной, Карамышевскую набережную (от Живописного моста до улицы Шеногина), набережные от парка «Фили» до театра «Мастерская П. Н. Фоменко» и от Большой Филевской улицы (Шелепихинского моста) до Третьего транспортного кольца.
Строительство автомобильных мостов через реки в Москве
Начиная с 2011 года возведено 34 автомобильных моста через Москву-реку, канал имени Москвы, Яузу, Битцу, Десну, Лихоборку, Молодцы, Пахру, Пехорку, Сетунь, Сосенку, Сходню, Цыганку, Кожуховский затон и затон Новинки, включая новую переправу в районе улицы Мясищева длиною 231 метр.
В настоящее время строится и проектируется еще пять мостов общей протяженностью почти 1,2 километра, в том числе два — через реку Раменку в месте продления Мосфильмовской улицы (470 метров), по одному — через Москву-реку в районе Берегового проезда (315 метров), вблизи Новозаводской улицы (250 метров) и в рамках реконструкции Рублевского шоссе (150 метров).