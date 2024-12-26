Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

В настоящее время на территории обеих пойм реализуется проект развития местной улично-дорожной сети. Он предусматривает создание городских улиц, по которым можно будет подъезжать к строящимся жилым кварталам, спортивным сооружениям и станциям метро. Планируется возведение трех автомобильных мостов через Москву-реку (в районе Берегового проезда, улицы Мясищева и Новозаводской улицы) и путепровода (через основную проезжую часть СЗХ в сторону Рублевского шоссе). Помимо этого, здесь появится два велопешеходных моста через Москву-реку на Островную улицу (район Крылатское) и в сторону парка «Фили».