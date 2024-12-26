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Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев завел личный телеграм-канал

Бывший глава Ростовской области поприветствовал земляков в своем новом телеграм-канале.

Источник: Комсомольская правда

Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев после перехода на новую должность в Совет Федерации завел личный телеграм-канал. Приветственный пост был опубликован сегодня, 26 декабря.

— Здесь буду информировать вас о своей работе в качестве сенатора, представителя от донского парламента — рассказывать о законотворческой деятельности, реализации социально-гуманитарных проектов, делиться мыслями и планами, — написал Василий Голубев.

Напомним, об отставке главы донского региона стало известно 4 ноября 2024 года. Позже Василий Голубев стал представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации. Сенатора включили в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Сейчас правительство Ростовской области возглавляет врио губернатора региона Юрий Слюсарь.