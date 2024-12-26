Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев завел личный телеграм-канал

Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев после перехода на новую должность в Совет Федерации завел личный телеграм-канал. Приветственный пост был опубликован сегодня, 26 декабря.
— Здесь буду информировать вас о своей работе в качестве сенатора, представителя от донского парламента — рассказывать о законотворческой деятельности, реализации социально-гуманитарных проектов, делиться мыслями и планами, — написал Василий Голубев.
Напомним, об отставке главы донского региона стало известно 4 ноября 2024 года. Позже Василий Голубев стал представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации. Сенатора включили в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Сейчас правительство Ростовской области возглавляет врио губернатора региона Юрий Слюсарь.