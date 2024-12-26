В школах Москвы китайский язык изучают 6 тыс. учеников

В 2019 году, по данным ВЦИОМа, 93% опрошенных россиян считало наиболее важным и полезным изучение английского языка. В июне 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что время английского ушло, а заменить его в России должны национальные языки народов России и китайский. Тогда эксперты и преподаватели китайского в разговоре с «Ъ» отмечали, что спрос на услуги репетиторов по этому языку вырос по сравнению с 2022 годом почти в три раза. Приступающие к его изучению россияне называют в качестве мотивов возможность трудоустроиться в международную компанию или переехать жить в Китай.