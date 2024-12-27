Продажу алкоголя запретят в ряде городов Приангарья на время праздников

В семи муниципальных образованиях Иркутской области будет запрещена продажа алкогольной продукции во время новогодних и рождественских праздников. Запрет касается мест проведения культурно-массовых мероприятий и распространяется на радиус 100 метров от них. Ограничения не затронут заведения общественного питания, продолжающие продажу алкоголя в рамках своих услуг, сообщает ИА IrkutskMedia.
Продажа алкогольной продукции будет запрещена в Балаганском, Иркутском, Нижнеилимском, Осинском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах и в Ангарском городском округе. Запрет будет действовать в период проведения предновогодних, новогодних и рождественских праздников. Даты, время и границы проведения этих мероприятий определены правовыми актами самих муниципальных образований.
Данный запрет не распространяется на предприятия общественного питания, которые могут продолжать продажу алкоголя в рамках оказания своих услуг. Ограничения вводятся в соответствии с постановлением правительства Иркутской области направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности в праздничные дни.