Продажу алкоголя запретят в ряде городов Приангарья на время праздников

В семи муниципальных образованиях Иркутской области будет запрещена продажа алкогольной продукции во время новогодних и рождественских праздников. Запрет касается мест проведения культурно-массовых мероприятий и распространяется на радиус 100 метров от них. Ограничения не затронут заведения общественного питания, продолжающие продажу алкоголя в рамках своих услуг, сообщает ИА IrkutskMedia.