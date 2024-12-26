Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся в Омск и уже провел тренировку

Сегодня, 26 декабря, в Омск вернулся главный тренер «ястребов» Ги Буше. Канадец уже успел провести тренировку, к которой присоединились два новых игрока.
Напомним, что Ги Буше ненадолго возвращался в Канаду — там он проходил курс реабилитации после операции на колене. Во время его отсутствия тренировками команды занимался Дэйв Барр.
На тренировку сегодня также вышли два новых игрока — форвард Константин Окулов и защитник Евгений Кулик.
Ранее мы писали, что клуб приобрел Окулова у ЦСКА в обмен на Касселса.