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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся в Омск и уже провел тренировку

Канадец улетал на родину, чтобы завершить курс реабилитации.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 декабря, в Омск вернулся главный тренер «ястребов» Ги Буше. Канадец уже успел провести тренировку, к которой присоединились два новых игрока.

Напомним, что Ги Буше ненадолго возвращался в Канаду — там он проходил курс реабилитации после операции на колене. Во время его отсутствия тренировками команды занимался Дэйв Барр.

На тренировку сегодня также вышли два новых игрока — форвард Константин Окулов и защитник Евгений Кулик.

Ранее мы писали, что клуб приобрел Окулова у ЦСКА в обмен на Касселса.