В Петербурге открыли научно-испытательный центр для контроля качества бумаги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Научно-испытательная лаборатория биоразлагаемых материалов открылась в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). В ней ученые будут проводить тестирование новейших приборов контроля качества бумаги, картона и упаковочных материалов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Центр позволит на качественно новом уровне вести подготовку по направлениям, связанным с автоматизацией, метрологией, технологией производства бумаги, картона, тары и упаковки, проводить научные исследования и испытания сырья и продукции по профилю лаборатории, а также осуществлять подготовку и переподготовку научно-педагогических и отраслевых специалистов, повышение их квалификации», — привели в пресс-службе слова заместителя директора Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД по перспективному развитию и инновациям Виктории Соколовой.
Как уточнили в университете, лаборатория будет способствовать взаимодействую ученых с предприятиями в сфере независимой экспертизы продукции. Она оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет сравнивать и разрабатывать методы испытаний материалов, оценивать точность средств измерений. Лаборатория поможет в оценке качества бумаги и картона по основным параметрам — продавливание, изгиб, гладкость, толщина, влажность. Кроме того, в ней имеется пресс для испытания на сжатие.
Научно-испытательная лаборатория создана на кафедре автоматизации технологических процессов и производств СПбГУПТД совместно с ООО «ОРБИС». В дальнейшем в ней появятся возможность варки целлюлозы, отлива бумаги и анализа качества бумажной массы.
«Проект станет хорошим подспорьем для компаний и производств, не имеющих своих лабораторий контроля качества. В будущем мы планируем проводить независимые испытания на базе демолаборатории. Уверены, вместе у нас получится сделать демолабораторию действительно эффективным проектом для развития целлюлозно-бумажной промышленности в России», — привели в пресс-службе слова генерального директора «Орбис» Андрея Неклюдова.