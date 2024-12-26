В Петербурге открыли научно-испытательный центр для контроля качества бумаги

«Центр позволит на качественно новом уровне вести подготовку по направлениям, связанным с автоматизацией, метрологией, технологией производства бумаги, картона, тары и упаковки, проводить научные исследования и испытания сырья и продукции по профилю лаборатории, а также осуществлять подготовку и переподготовку научно-педагогических и отраслевых специалистов, повышение их квалификации», — привели в пресс-службе слова заместителя директора Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД по перспективному развитию и инновациям Виктории Соколовой.