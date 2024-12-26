Витебчанин потерял деньги, установив приложение сотового оператора из WhatsApp*

В милицию обратился 58-летний витебчанин, который потерял деньги после разговора с «сотрудником» сотовой сети. Мужчина рассказал, что в мессенджере WhatsApp ему позвонила якобы сотрудник оператора сотовой связи, заявившая о необходимости продлить договор на оказание услуг. Мошенница убедила белоруса установить приложение оператора по ссылке. А когда мужчина сделал все по указке злоумышленников, с его банковской карты списались все деньги. Он потерял 4000 белорусских рублей, но понял это только через несколько часов, когда посмотрел баланс карты в банкомате.