Витебчанин потерял деньги, установив приложение сотового оператора из WhatsApp*

Житель Витебска установил мошенническое приложение под видом мобильного оператора и лишился крупной суммы денег, рассказали в УВД Витебского облисполкома.
В милицию обратился 58-летний витебчанин, который потерял деньги после разговора с «сотрудником» сотовой сети. Мужчина рассказал, что в мессенджере WhatsApp ему позвонила якобы сотрудник оператора сотовой связи, заявившая о необходимости продлить договор на оказание услуг. Мошенница убедила белоруса установить приложение оператора по ссылке. А когда мужчина сделал все по указке злоумышленников, с его банковской карты списались все деньги. Он потерял 4000 белорусских рублей, но понял это только через несколько часов, когда посмотрел баланс карты в банкомате.
Расследуется уголовное дело по факту мошенничества.
* — Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, работа компании запрещена на территории России.
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