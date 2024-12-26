В Калининграде по Дмитрия Донского пустят два автобусных маршрута

Это будут рейсы № 5 и 14, которые курсируют из центра в два микрорайона: Космодемьянского и Прегольский. Дятлова напомнила, что по Донского уже пускали автобусы, но тогда пассажиров было мало и транспорт отменили. На этот раз автобусы не снимут с маршрута, даже если через несколько месяцев выяснится, что он непопулярен у калининградцев.