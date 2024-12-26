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В Калининграде по Дмитрия Донского пустят два автобусных маршрута

«Пятёрка» и 14-й повезут пациентов ДОБ и местных жителей.

Источник: Клопс

В Калининграде по улице Дмитрия Донского пустят два автобусных маршрута для удобства посетителей Детской областной больницы и жителей района. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова.

Это будут рейсы № 5 и 14, которые курсируют из центра в два микрорайона: Космодемьянского и Прегольский. Дятлова напомнила, что по Донского уже пускали автобусы, но тогда пассажиров было мало и транспорт отменили. На этот раз автобусы не снимут с маршрута, даже если через несколько месяцев выяснится, что он непопулярен у калининградцев.