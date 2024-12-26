Зарегистрирован комплекс для микроструктурного анализа конструкционных сплавов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева успешно представили и официально зарегистрировали новое программное обеспечение, предназначенное для проведения микроструктурного анализа конструкционных материалов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«Разработанная программа анализирует микроскопические изображения для оценки структуры материалов, включая определение размеров и количества зерен, а также идентификацию черных и белых зерен с последующим измерением их параметров. Ключевым преимуществом решения служит удобный графический интерфейс (GUI), упрощающий настройку параметров анализа и управление процессом обработки. Программный комплекс создан на языке Python под ОС Windows 10 и занимает около 50 МБ, что обеспечивает его универсальность и доступность для стандартных IBM PC-совместимых персональных компьютеров», — говорится в сообщении.
Директор института промышленных технологий и машиностроения НГТУ Сергей Манцеров отметил, что программа предназначена для создания сложных изделий, состоящих из нескольких материалов. Она позволяет проводить не только контроль, но и диагностику состояния уже существующих деталей для принятия решений о том, в каком состоянии находится деталь в текущий момент.
Продукт позволяет повысить точность и воспроизводимость исследований, сократить время на анализ данных, а также оптимизировать научно-исследовательские и производственные процессы.
Доцент кафедры «Технология и оборудование машиностроения» Максим Аносов добавил, что программа позволяет выявлять скрытые закономерности и прогнозировать состав и структуру получаемых материалов при сварочных процессах. При этом есть возможность управлять режимами печати, структурным состоянием и минимизировать количество дефектов изделия.