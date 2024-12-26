Зарегистрирован комплекс для микроструктурного анализа конструкционных сплавов

«Разработанная программа анализирует микроскопические изображения для оценки структуры материалов, включая определение размеров и количества зерен, а также идентификацию черных и белых зерен с последующим измерением их параметров. Ключевым преимуществом решения служит удобный графический интерфейс (GUI), упрощающий настройку параметров анализа и управление процессом обработки. Программный комплекс создан на языке Python под ОС Windows 10 и занимает около 50 МБ, что обеспечивает его универсальность и доступность для стандартных IBM PC-совместимых персональных компьютеров», — говорится в сообщении.