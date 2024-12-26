Певец Стас Пьеха заявил, что бросает бокс из-за воспаления суставов

— Сначала я написал текст припева, в процессе думал про горы, которые люблю. В мыслях были черные горы и мой опыт, когда я поднялся на вершину, где мне было спокойно и хорошо. А потом в моменте в голове родилась идея, что можно уехать в горы, потому что там забывается все плохое, уходят тревоги. Я начал раскручивать эту мысль и прикидывать — а что можно отпустить в горах? Например, плохие отношения — уехать, перегрузиться. Когда выходишь из отношений, все вокруг напоминает о них: квартиры, дома, улицы, магазины, все те места, где вы были вместе. А вот в горах не были! Отсюда и получился припев, а потом и вся песня собралась — про временную перезагрузку в горах, ну или у моря. Кстати, я — как много гастролирующий человек — знаю, что у нас очень много мест, куда можно уехать отдохнуть сердцем, на самый взыскательный вкус.